  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2020 11:40

《窩輪豪情－梁業豪》繼續反彈

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必須性消費業
、醫療保健業與非必須性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為百威亞太（０１８７６）、普拉達（０１９１３）與長江基建（０１０３８），可用作
買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參
考的股票，則宜首選國泰航空（００２９３）、復星國際（００６５６）與粵海投資
（００２７０）。
　　好友大戶進一步增強攻勢，港股大市繼續沿著筆者預期的方向往上發展。短期調整浪已經結
束的機會愈來愈大，相信淡友已依本欄建議平倉離場。市況所見，不少主要指數成分股的主動買
盤都非常積極，屬於利好短期後市的現象。不過，由於悉逢７月份期貨、期權到期，淡友大戶於
高位仍有不俗的守關意欲。四大市場指數現均處於偏低的水平，當中以恆生科技指數的回吐壓力
最大。此外，藍籌股的表現優於國企股，但屬於意料中事。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/07/2020
《經濟不停學》反向ETF？乜嚟㗎？
中國故事29/07/2020
《神州經脈》內地新增確診破百　外資助力A場振奮　成交重返萬億
財經熱話29/07/2020
任志剛：美國或於未來數月公布制裁名單　料對港金融體系無影響
財經熱話29/07/2020
【醫藥抽水潮】一個月6隻生科醫藥股配股　哪些股份最要提防？
中國故事29/07/2020
【酒王放榜】茅台第二季業績增長放緩　機構仍唱好目標價破2100元
FOCUS29/07/2020
【FOCUS】疫情復燃累消費復甦　國人錢包仍比「金手指」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金