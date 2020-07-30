《窩輪豪情－梁業豪》繼續反彈

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必須性消費業

、醫療保健業與非必須性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為百威亞太（０１８７６）、普拉達（０１９１３）與長江基建（０１０３８），可用作

買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參

考的股票，則宜首選國泰航空（００２９３）、復星國際（００６５６）與粵海投資

（００２７０）。

好友大戶進一步增強攻勢，港股大市繼續沿著筆者預期的方向往上發展。短期調整浪已經結

束的機會愈來愈大，相信淡友已依本欄建議平倉離場。市況所見，不少主要指數成分股的主動買

盤都非常積極，屬於利好短期後市的現象。不過，由於悉逢７月份期貨、期權到期，淡友大戶於

高位仍有不俗的守關意欲。四大市場指數現均處於偏低的水平，當中以恆生科技指數的回吐壓力

最大。此外，藍籌股的表現優於國企股，但屬於意料中事。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

