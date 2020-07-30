【企業盈警】永耀集團（８０２２）料中期虧損擴大至１８８０萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》永耀集團（０８０２２）宣布，截至今年６月３０日止之中期

業績，預期錄得虧損約１８８０萬元，而去年同期則為虧損約１０４０萬元，虧損增加之原因來

自，於截至去年１２月３１日止年度提早贖回可換股票據，故本期間並無可換股票據（去年同期

：約為６７０萬元）及衍生工具（去年同期：約為２４０萬元）之公平值變動收益。

集團預期８月１０日刊發業績。（ｕｌ）

