【企業盈警】永耀集團（８０２２）料中期虧損擴大至１８８０萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》永耀集團（０８０２２）宣布，截至今年６月３０日止之中期
業績，預期錄得虧損約１８８０萬元，而去年同期則為虧損約１０４０萬元，虧損增加之原因來
自，於截至去年１２月３１日止年度提早贖回可換股票據，故本期間並無可換股票據（去年同期
：約為６７０萬元）及衍生工具（去年同期：約為２４０萬元）之公平值變動收益。
集團預期８月１０日刊發業績。（ｕｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話30/07/2020
《經濟不停學》反向ETF？乜嚟㗎？
|中國故事29/07/2020
《神州經脈》內地新增確診破百 外資助力A場振奮 成交重返萬億
|財經熱話29/07/2020
任志剛：美國或於未來數月公布制裁名單 料對港金融體系無影響
|財經熱話29/07/2020
【醫藥抽水潮】一個月6隻生科醫藥股配股 哪些股份最要提防？
|中國故事29/07/2020
【酒王放榜】茅台第二季業績增長放緩 機構仍唱好目標價破2100元
|FOCUS29/07/2020
【FOCUS】疫情復燃累消費復甦 國人錢包仍比「金手指」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰