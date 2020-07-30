《談國論企－黎偉成》待就業改善始提升消費意慾

《談國論企》中國經濟於２０２０年二季度復工復產復商復市的支持無疑基本回復穩中有進

之況，惟就業情況有待進一步改善，使消費及投資得以有序轉活，始確保復甦能夠行穩致遠。



＊宜把偏高儲蓄率趕到消費投資促內需＊



來自中國國家統計局所發表的《２０２０年二季度城鎮儲戶問卷調查報告》的資料，城鎮居

民收、支在二季度的情況，無疑較一季度有所好轉，卻未臻理想之境，特別是（一）支出方面，

表現確實予人以憂之因，乃（Ｉ）消費項目所佔比重僅２３﹒４％，較上季度環比增長只為

１﹒３個百分點，相對於一季度２２％環比所跌６個百分點，尚有４﹒７個百分點始能夠收回失

地，反映出居民的消費意欲仍然低迷；尤其是支消費支出的項目主要為（ｉ）教育，佔比

２９﹒８％，和（ｉｉ）醫療佔２８﹒３％，二者合共所佔５８﹒３％，旅遊、購房等佔比不逾

兩成。

加上（ＩＩ）投資項目的佔比所達２３﹒８％，環比回落１﹒２個百分點，較一季度２５％

減１﹒３個百分點，少跌０﹒１個百分點，而主要的銀行證券、保險公司理財產品等投資佔

４８﹒４％，信托產品及股票分別佔２１﹒５％與１６﹒１％，顯然相對保守。

令人關注的，是消費及投資兩個項目於居民開支佔比，於二季度合起來只為４７﹒２％，不

逾一半，反而（ＩＩＩ）儲蓄項目的佔比，仍然高達５２﹒９％，環比更減少０﹒１個百分點，

一季度卻反彈７﹒３個百分點至５３％的水平，意味居民的開支政策高度審慎。

但偏高儲蓄率，從來就是中國的長期現象，故政府宜加大政策性的力量，促使居民增加消費

、投資和減低儲蓄，有助內需進一步支持經濟社會的強力發展和成長。

至於（二）收入，感受指數於２０２０年二季度達４６﹒１，環比增長４﹒５個百分點，相

對於一季度４０﹒６所跌１１個百分點，尚未能補回所失的６﹒４個百分點。令人感到關注的，

是被訪者認為：收入減少者仍有２１﹒７％，環比只是回落５﹒８個百分點；有所增加者的環比

只是上升３﹒２個百分點，所達１３﹒８％，處於相當低迷的水平。



＊就業仍待改善惟物價穩定尚理想＊



收入基本不變的，環比上升２﹒６個百分點，佔比至６４﹒５％的高水平，此因（三）就業

仍有很大改進的空間：感受指數於二季度所達３７﹒５，環比仍跌０﹒２個百分點，只是沒有一

季度所跌的６﹒８個百分點那麼嚴重，其中認為「一般」或「看不準」者和「形勢嚴峻、就業困

難」者，佔比分別高踞４６﹒９％與４２﹒４％，相信是居民不敢增消費和投資因由。

但就業預期指數提升２﹒８個百分點，所達５０﹒１，重返臨界點５０的稍為擴張水平，前

景又不用過份憂慮。

和（四）物價預期指數於二季度達５８﹒１，環比跌４﹒９個百分點，其中看「上升」者佔

２５﹒３％和「基本不變」佔５２﹒５％，亦有利於刺激消費回升。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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