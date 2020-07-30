《異動股》百威亞太開漲近６％，次季中國業務錄明顯復甦

《經濟通通訊社３０日專訊》百威亞太（０１８７６）開升５﹒８８％，報２７元，再返招
股價並創近７個月高；成交約２４０萬股，涉資６２９０萬元。
公布截至今年６月底止未經審核中期業績，收入２５﹒７５億美元，跌２６﹒８９％，股權
持有人士應佔期內溢利大降６９﹒４７％至１﹒８５億元美元，每股基本盈利１﹒４美仙。
期內，總銷量按年減少２２﹒２％至３８﹒７３億公升；而第二季只按年減少６﹒１％，主
要由於中國市場強勁復甦，季內銷量按月大幅改善，從四月錄得１７％跌幅，到五月及六月錄得
中個位數增長。並於６月錄得集團在中國銷售歷史上最高的單月銷量。
恆生指數開報２４９７９，升９６點或升０﹒３９％，主板成交２１﹒１億元。國企指數報
１０２２１，升３７點或升０﹒３７％。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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百威亞太（０１８７６） ２７﹒００元 升５﹒８８％
青島啤酒（００１６８） ６８﹒００元 跌０﹒８０％
華潤啤酒（００２９１） ５３﹒１５元 跌０﹒８４％
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（ｎｓ）
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