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30/07/2020 09:24

《異動股》百威亞太開漲近６％，次季中國業務錄明顯復甦

　　《經濟通通訊社３０日專訊》百威亞太（０１８７６）開升５﹒８８％，報２７元，再返招
股價並創近７個月高；成交約２４０萬股，涉資６２９０萬元。
　　公布截至今年６月底止未經審核中期業績，收入２５﹒７５億美元，跌２６﹒８９％，股權
持有人士應佔期內溢利大降６９﹒４７％至１﹒８５億元美元，每股基本盈利１﹒４美仙。
　　期內，總銷量按年減少２２﹒２％至３８﹒７３億公升；而第二季只按年減少６﹒１％，主
要由於中國市場強勁復甦，季內銷量按月大幅改善，從四月錄得１７％跌幅，到五月及六月錄得
中個位數增長。並於６月錄得集團在中國銷售歷史上最高的單月銷量。
　　恆生指數開報２４９７９，升９６點或升０﹒３９％，主板成交２１﹒１億元。國企指數報
１０２２１，升３７點或升０﹒３７％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）　　　２７﹒００元　　　升５﹒８８％
　　青島啤酒（００１６８）　　　６８﹒００元　　　跌０﹒８０％
　　華潤啤酒（００２９１）　　　５３﹒１５元　　　跌０﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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