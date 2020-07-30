《異動股》康希諾抽升逾８％創兩個月高，Ａ股定價折讓近６％

《經濟通通訊社３０日專訊》回Ａ概念股炒作重臨，康希諾生物 Ｂ（０６１８５）公布Ａ

股定價及發行規模，股價隨即再飆升並破位。

康希諾今早僅輕微高開近１％，已是日內最低位，甫開後已迅速拉升，盤中一度抽升近１０

％，高見２７０元，創兩個月新高，並突破本月中旬的前頂，現價仍漲８﹒４６％，報２６６﹒

８元；成交２﹒４６億元、淨主動買入逾４４００萬元，冠絕一眾醫療股。

不過，據經濟通報價系統顯示，大戶主動買沽比率為６８：３２，較過去五日平均的７４：

２６減少，反映大戶好友略為退守，或有獲利情況。

康希諾生物公布，已完成上交所科創板上市初步詢價，將按發行價格每股Ａ股２０９﹒７１

元人民幣，折合港元較上日本港收市價折讓近５﹒７％；發行２４８０萬股Ａ股。

現時，恆生指數報２５０２３，升１４０點或升０﹒５６％，主板成交９２﹒９５億元。國

企指數報１０２２０，升３６點或升０﹒３６％。恆生科技指數漲１％，報７１６０點。



表列同板塊或相關股份表現（以資金淨買入規模倒序排列）：



股份（編號） 現價 變幅

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康希諾生物 Ｂ（０６１８５） ２６６﹒８０元 升８﹒４６％

恆大健康 （００７０８） ３２﹒６０元 升２﹒３５％

復星醫藥 （０２１９６） ３７﹒６５元 升１﹒６２％

藥明康德 （０２３５９） １１４﹒００元 升１﹒６９％

微創醫療 （００８５３） ４０﹒２０元 升０﹒２５％



國藥控股 （０１０９９） １８﹒６６元 升０﹒３２％

藥明生物 （０２２６９） １５７﹒８０元 升１﹒１５％

長江生命科技 （００７７５） ０﹒９８元 升１﹒０３％

金斯瑞生物科技（０１５４８） １６﹒２６元 升１﹒７５％

百濟神州 （０６１６０） １２６﹒４０元 跌２﹒０９％

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（ｋｌ）

