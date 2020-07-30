《駐京專電》十九屆五中全會１０月召開，研究制定「十四五」規劃

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中共中央政治局召開會議，決定今年１０
月在北京召開中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議。主要議程是，中共中央政治局向
中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和２０３５年遠景目
標的建議。會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。
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