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30/07/2020 15:17

【科創板】康希諾：現有一款新藥獲註冊批准、兩款處於申請階段

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》康希諾生物（０６１８５）
（滬：６８８１８５）財務負責人、董事會秘書王靖今日在科創板網上路演時表示，公司雖然目
前尚未實現盈利，但是已有一款產品獲得新藥註冊批准、兩款產品處於新藥申請階段、其他多款
產品按計劃處於臨床或臨床前研究階段，在行業政策支持以及管理與研發團隊的努力下，隨著新
產品的陸續上市銷售，公司未來將實現盈利。

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