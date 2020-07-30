【科創板】康希諾：現有一款新藥獲註冊批准、兩款處於申請階段

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》康希諾生物（０６１８５）

（滬：６８８１８５）財務負責人、董事會秘書王靖今日在科創板網上路演時表示，公司雖然目

前尚未實現盈利，但是已有一款產品獲得新藥註冊批准、兩款產品處於新藥申請階段、其他多款

產品按計劃處於臨床或臨床前研究階段，在行業政策支持以及管理與研發團隊的努力下，隨著新

產品的陸續上市銷售，公司未來將實現盈利。

