【科創板】康希諾：天津已基本建成３﹒８萬平方米的生產廠房

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》康希諾生物（０６１８５）

（滬：６８８１８５）董事會主席宇學峰今日在科創板網上路演時表示，公司目前正在新建新冠

疫苗產能，計劃明年內建成。

此外，公司在天津已基本建成總建築面積約３﹒８萬平方米的生產廠房，其設計、建造和運

營均達到國際標準，設計年原液產能約為７０００萬至８０００萬劑，可以滿足臨近上市疫苗產

品ＭＣＶ２、ＭＣＶ４和ＤＴｃＰ的商業化生產，公司為兩個流腦產品設計的年原液產能約為

２０００萬劑。

