  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2020 16:12

【科創板】康希諾：天津已基本建成３﹒８萬平方米的生產廠房

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》康希諾生物（０６１８５）
（滬：６８８１８５）董事會主席宇學峰今日在科創板網上路演時表示，公司目前正在新建新冠
疫苗產能，計劃明年內建成。
　　此外，公司在天津已基本建成總建築面積約３﹒８萬平方米的生產廠房，其設計、建造和運
營均達到國際標準，設計年原液產能約為７０００萬至８０００萬劑，可以滿足臨近上市疫苗產
品ＭＣＶ２、ＭＣＶ４和ＤＴｃＰ的商業化生產，公司為兩個流腦產品設計的年原液產能約為
２０００萬劑。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/07/2020
【回A神話重臨？】康希諾急彈　炒作「回A」進程邊日最關鍵？
FOCUS30/07/2020
【FOCUS】FED VS Virus　鮑叔聞不平等耍太極
開市Good Morning30/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊560元有阻力
財經熱話30/07/2020
《經濟不停學》反向ETF？乜嚟㗎？
中國故事29/07/2020
《神州經脈》內地新增確診破百　外資助力A場振奮　成交重返萬億
財經熱話29/07/2020
任志剛：美國或於未來數月公布制裁名單　料對港金融體系無影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金