《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》康希諾生物（０６１８５）
（滬：６８８１８５）董事會主席宇學峰今日在科創板網上路演時表示，公司目前正在新建新冠
疫苗產能，計劃明年內建成。
此外，公司在天津已基本建成總建築面積約３﹒８萬平方米的生產廠房，其設計、建造和運
營均達到國際標準，設計年原液產能約為７０００萬至８０００萬劑，可以滿足臨近上市疫苗產
品ＭＣＶ２、ＭＣＶ４和ＤＴｃＰ的商業化生產，公司為兩個流腦產品設計的年原液產能約為
２０００萬劑。
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30/07/2020 16:12
【科創板】康希諾：天津已基本建成３﹒８萬平方米的生產廠房
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》康希諾生物（０６１８５）
（滬：６８８１８５）董事會主席宇學峰今日在科創板網上路演時表示，公司目前正在新建新冠
疫苗產能，計劃明年內建成。
此外，公司在天津已基本建成總建築面積約３﹒８萬平方米的生產廠房，其設計、建造和運
營均達到國際標準，設計年原液產能約為７０００萬至８０００萬劑，可以滿足臨近上市疫苗產
品ＭＣＶ２、ＭＣＶ４和ＤＴｃＰ的商業化生產，公司為兩個流腦產品設計的年原液產能約為
２０００萬劑。
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