《午市前瞻》儲局放鴿市場反應正面，恒指或上試２５５００點

《經濟通通訊社３０日專訊》美國聯儲局維持利率不變，重申將動用所有工具支持經濟復甦

，加上疫苗研發有進展，隔晚美股三大指數向好。本港今日為期指結算日，恆指今早高開９６點

報２４９７９點後，升幅持續擴大至１７４點報２５０５７點，重上２５０００關並升破１０天

線（新報２５０２１點），惟之後目回吐低見２４９１２點。隨後，港股發力反覆上升，地產股

跑出，恆指高見２５１９７點，最新半日收報２５１４３點，升２６０點或升１﹒０５％，主板

成交６４６﹒０９億元。國企指數收報１０２３５點，升５０點或升０﹒５０％。

Ａ股今早表現亦反覆，上證綜合指數半日收報３２９７點，升３點，成交３０１３﹒６１億

元人民幣。深證成份指數半日收報１３５２９點，跌２７點或跌０﹒２１％，成交３９１８﹒８

８億元人民幣。

藍籌股今早普漲，升幅最大藍籌為新世界發展（０００１７），收升５﹒３３％，報３８﹒

５５元。重磅藍籌股方面，匯控（００００５）再升１﹒８２％，報３６﹒４元；港交所（００

３８８）漲１﹒７４％，報３７３﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒９２％，報５４６﹒５元

；中移動（００９４１）升０﹒９４％，報５３﹒９５元，惟友邦（０１２９９）半日收跌０﹒

５５％，報７２﹒２元。



＊聯儲局維持利率不變，本地地產股揚升＊



美國聯儲局維持利率不變，意味本港低息環境將持續，本地地產股普揚領升藍籌股。新世界

急升之外，領展（００８２３）升３﹒４６％，報６１﹒３元；新地（０００１６）揚２﹒９７

％，報９５﹒２元；信置（０００８３）升高３﹒０２％，報９﹒５５元；長實（０１１１３）

升上２﹒５８％，報４３﹒８元；長實集團（０１１１３）地４３﹒８元升２﹒５８％；恆地（

０００１２）升１﹒９％，報２９﹒５元；恆隆地產（００１０１）升１﹒３６％，報１９﹒４

４元；九置（０１９９７）升０﹒５３％，報２８﹒２５元。

匯控（將於下周一公布業績，今早表現理想，帶動本地銀行股普遍回彈，恆生銀行（０００

１１）升上２﹒０２％，報１２６﹒４元；東亞（０００２３）升２﹒６７％，報１７﹒６６元

；中銀（０２３８８）升２﹒０６％，報２２﹒３元；惟渣打（０２８８８）軟０﹒１２％，報

４２﹒５５元。



＊研發疫苗有進展，生物科技股普遍上漲＊



疫苗研發有新進展，帶動生物科技股普揚。信達生物（０１８０１）揚１﹒０２％，報４９

﹒６元；復宏漢霖（０２６９６）升３﹒４５％，報６０元；歌禮製藥（０１６７２）升４﹒１

％，報３﹒３元；康方生物（０９９２６）高升３﹒６２％，報３１﹒５元；康寧傑瑞（０９９

６６）跳上３﹒５７％，報１６﹒２４元；沛嘉醫療（０９９９６）升０﹒８１％，報３１﹒１

元；惟啟明醫療（０２５００）軟１﹒３８％，報７５﹒２５元。

高通宣布與華為達成長期的專利協議。其指已與華為簽署了一項長期專利協議，將成為華為

５Ｇ手機和網絡設備的主要供應商。帶動華為概念股上揚，「手機孖寶」瑞聲（０２０１８）升

４﹒４３％報６１﹒３元，舜宇光學（０２３８２）漲１﹒８６％報１４８元；中興（００７６

３）漲１﹒０８％，報２３﹒３５元；比亞迪電子（００２８５）漲２﹒３１％，報２６﹒６元

；高偉電子（０１４１５）升５﹒３１％，報３﹒３７元；富智康（０２０３８）揚升２﹒３８

％，報０﹒８６元。



＊澳門爭取有序放寬旅客，金沙飆逾４％＊



澳門經濟財政司司長李偉農表示疫情影響比預料時間維持更長，政府已作出兩次修改預算，

現時要密切留意第三季及第四季；又稱將爭取有序讓旅客來澳，帶動賭業股上漲。銀娛（０００

２７）升２﹒１２％，報５２﹒９元；金沙（０１９２８）飆４﹒１％，報３０﹒４５元；新濠

國際（００２００）升２﹒７１％，報１４﹒３８元；澳博（００８８０）升１﹒８６％，報８

﹒７４元；永利澳門（０１１２８）升３﹒５７％，報１３﹒３６元；美高梅（０２２８２）升

２﹒３８％，報９﹒４７元。

食肆全日禁堂食的規定實施第二日，有消息指政府決定明日起重新開放早餐及午市堂食，帶

動餐飲股普升，四大快餐上市公司包括大家樂（００３４１）漲３﹒７３％，報１５﹒５６元；

大快活（０００５２）升３﹒０７％，報１６﹒８元；太興（０６８１１）升５﹒９８％，報１

﹒２４元；惟翠華（０１３１４）暫無升跌，報０﹒２８元。



＊黃偉康：吸取中芯回Ａ首日大跌教訓，康希諾生物勿追＊



美國聯儲局一如預期維持基準利率不變，中民證劵執行董事黃偉康向《經濟通通訊社》表示

，今次議息聲明偏鴿，市場反應正面，憧憬大力放水或再推量寬，在港美吐息因素下，港匯偏強

，料資金流入本港情況將持續。恆指有機會上試２５３００點至２５５００點，但相信升勢在中

美角力因素下不會太急，支持位則於２４５００點，即５０天線附近。

百威亞太（０１８７６）今日公布中期業績，次季表現有明顯復甦，黃偉康認為，該股短線

會有炒作並追落後，支持位於２６元，上望２９元。不過，他認為論產品組合和前景均為潤啤（

００２９１）較佳，可待回落至５２元左右吸納，上觀６０元，若不跌穿４５元，風險不太大。

康希諾生物（０６１８５）炒回Ａ，半日股價急漲，他指投資者要吸取中芯（００９８１）

回Ａ首日大跌的教訓，港股現價已比Ａ股發行價高水，不宜追入。如果該股可企穩２６０元以上

，持倉者仍可上望其股價到近期高位２８５元。（ｎｓ、ｊｃ）

