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30/07/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒３億人幣，買美團思摩爾沽微創醫療

　　《經濟通通訊社３０日專訊》聯儲局維持利率不變，美股反覆向上，不過港股期指結算下由
升轉跌，二萬五得而復失。恆指高開９６點，上午升幅曾縮至２９點，其後回勇，曾飆升３１４
點，見２５１９７點全日高，升穿１０天線（２４９７７）。恆指中午升２６０點。午後在Ａ股
走軟下，恆指走勢急轉直下，曾倒跌２６７點，見２４６１６點全日低，曾失守５０天線（約２
４６７４），尾市跌幅收窄。恆指收市跌１７２點或０﹒６９％，報２４７１０。
　　按額度計算，北水全日淨流入６２﹒３億元人民幣，增加３０﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是美團點評（０３６９０）、思摩爾國際（０６９６９）、騰訊控股（００７００）；淨
賣出最多的依次是微創醫療（００８５３）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１２８３﹒７１億元增加２２﹒９％。其中港股通成交２３７﹒３億元，佔總成交
１８﹒５％。

＊思摩爾續受北水青睞，再流入逾６億＊

　　科技股方面，美團點評升１﹒０４％報１９５元，北水淨買入８﹒８億元。騰訊控股跌１﹒
２％報５３５元，北水淨買入５億元。
　　思摩爾國際連續四日有北水流入，升２﹒３％報４０﹒０５元，北水淨買入６﹒１億元。
　　微創醫療跌３﹒９９％報３８﹒５元，北水淨賣出０﹒２億元。
　　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒８０
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　６﹒１３
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　４﹒９６
　　石藥集團　　　　（０１０９３）　　　　　　４﹒５５
　　廣汽集團　　　　（０２２３８）　　　　　　４﹒２９

　　淨沽出最多港股：
　　微創醫療　　　　（００８５３）　　　　　－０﹒２３
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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