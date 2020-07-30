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即市新聞

30/07/2020 15:07

《美元走勢－羅明立》美匯指數中線有機會向９１甚至８８進發

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒２９　　　１０４﹒９８　　　１０５﹒２３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８５　　　１﹒１７４９　　　１﹒１７５２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９９２　　　１﹒２９４７　　　１﹒２９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１４３　　　０﹒９１２１　　　０﹒９１４１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９７　　　７﹒７４９９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲宣布維持利率於０至０﹒２５厘不變，符合市場預期，局方表示受新冠
肺炎疫情打擊，未來一段時間會維持利率於接近零水準，而且會採取一切措施刺激經濟，包括購
買債券及加強企業借貸。主席鮑威爾表示，美國最近確診數字持續上升，對經濟重啟構成壓力，
未來政府需要進一步提供支援來刺激消費及經濟增長。
　　美匯指數昨日（２９日）反彈乏力並再向下尋底，初步支持位於９３﹒１０。由於，新冠肺
炎疫情持續困擾美國，市場憧憬美聯儲於９月議息會議，會再度放寬貨幣政策，利淡美匯指數走
勢，中線有機會向９１甚至８８進發。但技術走勢顯然短線仍然有機會反彈，低追美元暫不建議

　　歐元及英鎊曾經分別升越１﹒１８及１﹒３０，市場關注回調機會，最好待調整至１０天線
吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３４０　　　１﹒３４５０　　　１﹒３３００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
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