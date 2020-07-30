《美元走勢－羅明立》美匯指數中線有機會向９１甚至８８進發

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒２９ １０４﹒９８ １０５﹒２３

歐元╱美元 １﹒１７８５ １﹒１７４９ １﹒１７５２

英鎊╱美元 １﹒２９９２ １﹒２９４７ １﹒２９５０

美元╱瑞郎 ０﹒９１４３ ０﹒９１２１ ０﹒９１４１

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７４９９

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《美元走勢》美聯儲宣布維持利率於０至０﹒２５厘不變，符合市場預期，局方表示受新冠

肺炎疫情打擊，未來一段時間會維持利率於接近零水準，而且會採取一切措施刺激經濟，包括購

買債券及加強企業借貸。主席鮑威爾表示，美國最近確診數字持續上升，對經濟重啟構成壓力，

未來政府需要進一步提供支援來刺激消費及經濟增長。

美匯指數昨日（２９日）反彈乏力並再向下尋底，初步支持位於９３﹒１０。由於，新冠肺

炎疫情持續困擾美國，市場憧憬美聯儲於９月議息會議，會再度放寬貨幣政策，利淡美匯指數走

勢，中線有機會向９１甚至８８進發。但技術走勢顯然短線仍然有機會反彈，低追美元暫不建議

。

歐元及英鎊曾經分別升越１﹒１８及１﹒３０，市場關注回調機會，最好待調整至１０天線

吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３３４０ １﹒３４５０ １﹒３３００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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