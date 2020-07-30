《ＩＰＯ反應》泰格醫藥孖展錄６４２億，超購１０８倍

杭州泰格醫藥（０３３４７）昨（２９日）次日招股，認購反應持續升溫，孖展錄６４２億
元，較昨日增加２１９億元，超額認購約１０８倍。綜合多間券商數據顯示，輝立佔１８６億、
耀才佔１３８億、富途１２０﹒８億，其超購倍數觸發回撥機制，公開發售部分由５﹒５％增至
２１﹒５％；７８﹒５％為國際配售。
另外，內地民辦高等教育立德教育（０１４４９）今（３０日）截招股，立德教育錄得
５﹒２億元孖展認購，超額認購１１倍。公司於８月６日掛牌。《香港經濟日報》
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