《ＩＰＯ反應》泰格醫藥孖展錄６４２億，超購１０８倍

杭州泰格醫藥（０３３４７）昨（２９日）次日招股，認購反應持續升溫，孖展錄６４２億

元，較昨日增加２１９億元，超額認購約１０８倍。綜合多間券商數據顯示，輝立佔１８６億、

耀才佔１３８億、富途１２０﹒８億，其超購倍數觸發回撥機制，公開發售部分由５﹒５％增至

２１﹒５％；７８﹒５％為國際配售。

另外，內地民辦高等教育立德教育（０１４４９）今（３０日）截招股，立德教育錄得

５﹒２億元孖展認購，超額認購１１倍。公司於８月６日掛牌。《香港經濟日報》

