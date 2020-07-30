【香港政情】立會選舉料押後，容海恩與夫失預算

９月立法會選舉料押後一年舉行，不少現任議員已表明不連任，卻很大機會做多一年。其中

，本身是大律師的新民黨容海恩說，正安排上庭的工作時間，但恐怕計劃被打亂了。

除了容海恩，她的丈夫袁彌昌日前已報名參選港島區直選，與新民黨主席葉劉淑儀爭奪中產

票源。因此，押後選舉一事，直接令他們兩公婆失了預算。《香港經濟日報》（ｚｚ）

