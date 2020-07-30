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即市新聞

30/07/2020 09:02

【新冠肺炎】政府開放１９個避暑中心變身飯堂，每枱限一名食客

　　全港食肆昨（２９日）起全面禁堂食，很多打工仔要在午飯時間於室外公眾地方用膳，街邊
、公園、天橋底等，都可看到他們的身影。
　　政府宣布，將開放１９個避暑中心讓市民於上午１１時至下午３時能在室內午膳，但出入需
登記及座位會有間隔。
　　另外，港府向在政總工作的員工發電郵，提及檢視現時情況，政府總部職員餐廳今起將准予
堂食，規定餐廳需為每名食客量度體溫，每枱只可坐一名食客，除飲食外須戴上口罩，每枱之間
亦須相隔１﹒５米距離。《香港經濟日報》

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