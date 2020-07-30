渣打中期基本稅前盈利１９﹒５５億美元跌２５％，不派息

《經濟通通訊社３０日專訊》渣打集團（０２８８８）公布截至６月底止中期業績，期內基

本稅前盈利為１９﹒５５億（美元．下同），按年跌２５﹒１％；每股基本盈利３５﹒９仙；不

派息。

至於法定除稅前盈利為１６﹒２７億元，跌３２﹒６％；母公司股東應佔溢利１０﹒４８億

元，跌２９％。（ｈｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

