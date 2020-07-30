渣打中期基本稅前盈利１９﹒５５億美元跌２５％，不派息

《經濟通通訊社３０日專訊》渣打集團（０２８８８）公布截至６月底止中期業績，期內基
本稅前盈利為１９﹒５５億（美元．下同），按年跌２５﹒１％；每股基本盈利３５﹒９仙；不
派息。
至於法定除稅前盈利為１６﹒２７億元，跌３２﹒６％；母公司股東應佔溢利１０﹒４８億
元，跌２９％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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