【企業盈警】弘海高新資源料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社３０日專訊》弘海高新資源（０００６５）公布，預期截至今年６月３０日
止六個月之收入會錄得跌幅，並錄得公司擁有人應佔之淨額虧損，而去年同期則錄得公司擁有人
應佔之淨額溢利。
期內盈轉虧主要由於煤炭產出量因新型冠狀病毒疫症造成之不利影響而大幅下跌，導致煤炭
生產於今年上半年暫停運作將近兩個月。（ｂｎ）
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