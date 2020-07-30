【新冠肺炎】屈臣氏擬免費開放易賞錢平台，推跨商戶消費獎賞計劃

《經濟通通訊社３０日專訊》屈臣氏集團宣布，準備待疫情稍為緩和，市民可再安心外出消

費時，推出全港跨商戶消費獎賞計劃，免費開放易賞錢平台，聯繫全港１８區零售及餐飲商戶，

呈獻多重跨商戶優惠。同時，為了鼓勵顧客跨商戶消費，集團將在首輪活動捐贈１８０萬個Ｗａ

ｔｓＭａｓｋ ＷｅＣａｒｅ口罩作為消費獎勵，為帶動零售業復蘇出一分力。

現時，「易賞錢」擁有３７０萬會員，手機應用程式下載１５０萬次，並已經與超過１３０

間網上和實體商戶成為合作伙伴，讓會員可於超過１０００家零售店舖尊享會員優惠。有見及此

，集團希望透過免費開放易賞錢平台，幫助商戶進行推廣，

現階段首先邀請零售及餐飲店舖註冊成為合作商戶，希望１８區大大小小的店舖都能積極

參與，到活動推出時，消費者便能透過手機應用程式瀏覽各區的優惠店舖，惠顧商店，集齊印花

換領獎賞。

易賞錢會員只需惠顧參與商戶，每次消費滿５０元便會獲發口罩電子印花乙個。在２個星期

內於８間不同合作商戶消費，當中只需要包括兩次惠顧集團旗下零售品牌門市 （屈臣氏、百佳

超級市場、豐澤及屈臣氏酒窖），便可免費獲贈ＷａｔｓＭａｓｋ ＷｅＣａｒｅ口罩乙盒（１

５片裝）。（ｃｌ）

