【虛擬銀行】尼爾森調查：使用虛擬銀行服務意願提高至３７％

《經濟通通訊社３０日專訊》尼爾森香港個人銀行服務綜合市場研究２０２０發現，使用虛

擬銀行服務的意願從２０１８年的２０％激增至今年的３７％，７５％的潛在虛擬銀行客戶傾向

通過開設存款帳戶作為使用虛擬銀行的第一步。而用戶對虛擬銀行的信用卡服務的亦有一定需求

，超過一半的受訪者（５４％）對虛擬銀行信用卡應用程式表示感興趣。尼爾森香港消費者研究

部高級總監區耀強建議，虛擬銀行將重點放在最備受需求的服務上，並提供具競爭力的存款利率

以鼓勵市民使用及爭取市場份額。

然而，調查顯示，客戶對其中一個被視為用以流入市場的虛擬個人貸款服務的興趣相對不大

，只有１８％的客戶聲稱他們將來會考慮申請虛擬銀行貸款。



＊與ＳＶＦ供應商合作有助提高虛擬銀行的使用率＊



是次研究還剖析出虛擬銀行的使用意向與使用電子錢包的關係。超過一半每周使用電子錢包

的活躍用戶（５１％）表示打算在將來使用虛擬銀行服務，相比之下，不活躍的電子錢包用戶中

，明顯只有較少（２７％）用戶的有此傾向，而非電子錢包用戶中更只有１６％表示有意在將來

使用虛擬銀行服務。由於經常使用電子錢包的用戶更精通科技，並已採用科技於財務管理當中，

故這結果並不令人意外。而不活躍於使用點對點（Ｐ２Ｐ）服務的客戶，在決定使用虛擬銀行與

否時可能因對金融科技不熟悉而受阻，例如通過快速付款系統（ＦＰＳ）進行現金存款或提款。

區耀強建議，由於虛擬銀行使用意向和電子錢包的使用有著正向的關係，與各種儲值支付工

具（ＳＶＦ）供應商合作有助提高虛擬銀行的使用率。另外，金融機構也應該對儲值工具保險的

可行性進行探討。



＊對虛擬銀行認知度升至９３％＊



虛擬銀行的受訪者中，港人對「虛擬銀行」一詞的認知度已從２０１８年的６７％急升至２

０２０年的９３％，４２％受訪者知道「虛擬銀行」但對此沒有足夠的了解，３８％受訪者無法

正確指出任何虛擬銀行的名稱。約７％的銀行客戶指他們現時有使用虛擬銀行服務，第一間虛擬

銀行只在調查進行前三個月投入營運，故這已是一個不錯的數字。而且調查顯示，使用虛擬銀行

服務的意願從２０１８年的２０％激增至今年的３７％。

區耀強指出，虛擬銀行已成為一種重要及不可逆轉的趨勢。預計隨著更多虛擬銀行的成立，

未來幾年的虛擬銀行使用率將持續上升。然而，虛擬銀行不但要面對同行的競爭，還要面對來自

傳統銀行的競爭。（ｃｌ）

