【新冠肺炎】餐飲業明天可恢復日間堂食，限兩人一桌入座不逾五成

《經濟通通訊社３０日專訊》政府發言人今日表示，政府在檢視餐飲業務昨日實施全日暫停

堂食措施的實際情況後，明白該措施對上班僱員帶來的不便和困難。因此，政府決定由明日（３

１日）起，餐飲業務可恢復提供日間（即由上午５時至下午５時５９分）堂食服務。



＊不得多於二人同坐一桌＊



然而，鑑於疫情嚴峻及考慮到進食時不佩戴口罩所帶來較高的感染風險，餐飲業務處所內的

堂食安排必須採取更嚴謹的防疫措施如下：（一）餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超

過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於二人同坐一桌；（二）任何餐飲處所內的桌子擺放

布局，須確保任何兩張可供顧客使用或顧客正在使用的桌子之間，至少有１﹒５米距離，或設有

隔板作出有效分隔；（三）純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類（《應課稅品條例》（第

１０９章）第５３（１）條所界定者），供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關

閉。餐飲業務處所內有純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉（四）

在餐飲處所內不得進行現場表演及跳舞，並暫停餐飲處所的卡拉ＯＫ活動及麻將天九活動。繼續

維持就餐飲業務處所的其他規定及限制，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處

所的人士量度體溫、提供消毒潔手液等。



＊下午６時起至翌日早上４時５９分時段停止堂食＊



至於每天下午６時起至翌日早上４時５９分的時段內，除特定處所外，餐飲業務負責人須停

止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；及如該業務在某處所售賣或供應

食物或飲品，供在該處所內進食或飲用，餐飲業務負責人須關閉該處所或該範圍（視屬何情況而

定）。受影響處所將可在此時段繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及╱或飲品。

政府呼籲餐飲業務負責人除嚴格遵守上述措施，亦應採取進一步措施，例如盡量安排單向座

椅、避免面對面的接觸，和不安排搭檯服務等，減低傳播病毒風險。



＊最新指示直至８月４日＊



食物及衞生局局長將在今天稍後就上述安排於憲報刊登在《預防及控制疾病（規定及指示）

（業務及處所）規例》（第５９９Ｆ章）下的最新指示，有關指示將於明天生效，直至８月４日

。

政府發言人重申，實施全日暫停堂食措施的目的，是鑑於疫情非常嚴峻，希望透過進一步減

少集體用膳和社交接觸，防止病毒繼續在社區傳播。

政府再次強烈呼籲僱主盡量容許他們的僱員在家工作，從而減低早餐、午餐時分大量僱員因

要外出用膳聚集而可能導致感染病毒的機會。在可行的情況下，僱主可實施彈性午膳時間等措施

，以避免僱員外出及減少僱員之間的接觸。（ｃｌ）

