【夜期時段】８月期指報２４５８６點，跌４９點，低水１２５點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，８月期指在夜期時段開市報２４６１６點，跌
１９點，低水９５點，最新報２４５８６點，跌４９點，低水１２５點，合約成交５６０張。
８月國指期貨在夜期時段開市報１００７６點，升１１點，低水２１點，最新報１００５７
點，跌８點，低水４０點，合約成交５５１張。
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