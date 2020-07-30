【夜期時段】８月期指報２４５８６點，跌４９點，低水１２５點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，８月期指在夜期時段開市報２４６１６點，跌

１９點，低水９５點，最新報２４５８６點，跌４９點，低水１２５點，合約成交５６０張。

８月國指期貨在夜期時段開市報１００７６點，升１１點，低水２１點，最新報１００５７

點，跌８點，低水４０點，合約成交５５１張。

