【企業盈警】益美國際料中期綜合虧損淨額最多２６００萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》益美國際（０１８７０）公布，預期集團截至今年６月３０日

止六個月期間將錄得綜合虧損淨額介乎約２４００萬元至２６００萬元。

預期虧損主要由於新冠肺炎爆發，建築材料供應商整體的供應鏈管理及生產力受到了影響，

導致供應商延誤交付建築材料以及產品質量下降，為了讓進行中的項目趕上原定的工程進度並維

持集團工程質量，集團需支付額外的外判費用及材料成本，以加快安裝工序及更換有缺陷的建築

材料，以致若干項目蒙受明顯的虧損等因素。（ｂｎ）

