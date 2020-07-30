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即市新聞

30/07/2020 19:30

《再戰明天》歐元區公布第二季ＧＤＰ，美公布芝加哥ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社３０日專訊》明日（３１日），歐元區公布第二季國內生產總值
（ＧＤＰ），美國公布７月芝加哥採購經理人指數（ＰＭＩ）。

＊越南主辦東盟部長級會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，越南主辦第５３屆東南亞國家聯盟（東盟）部長級會議和相
關會議（至８月５日）。

＊歐元區公布第二季國內生產總值＊

　　在數據方面，本港時間明早７：３０ａｍ，日本公布６月失業率，料由２﹒９％升上
３﹒１％。７：５０ａｍ，日本公布６月工業生產，年率跌幅料由２６﹒３收窄至１９﹒３％。
９：００ａｍ，中國公布７月製造業採購經理人指數，料由５０﹒９降至５０﹒８；非製造業採
購經理人指數料由５４﹒４升上５４﹒５。
　　４：００ｐｍ，台灣公布第二季國內生產總值，年率料由１﹒５９％降至持平。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值（經季節調整）季率跌幅料由３﹒６％擴闊
至１２％；年率跌幅料由３﹒１％擴大至１４﹒５％。歐元區７月消費者物價指數年率料由
０﹒３％下滑至０﹒２％。

＊美國公布７月芝加哥採購經理人指數＊

　　８：３０ｐｍ，加拿大公布５月國內生產總值，月率料由下跌１１﹒６％回升上３﹒５％；
年率跌幅料由１７﹒１％收窄至１４﹒６％。美國６月個人所得跌幅料由４﹒２％收窄至
０﹒７％；個人消費料由８﹒２％下降至５﹒３％。
　　９：４５ｐｍ，美國公布７月芝加哥採購經理人指數，料由３６﹒６升上４４。
１０：００ｐｍ，美國公布７月密歇根大學消費者信心指數，料由７８﹒１下降至７２﹒９。　

＊中國寶力科技派業績＊

　　在本港，明日，中國寶力科技（００１６４）、黃河實業（００３１８）、五龍動力
（００３７８）、中海重工（００６５１）和中國金屬利用（０１６３６）公布業績。（ｈｏ）

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