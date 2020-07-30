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30/07/2020 12:29

恒隆地產上半年應佔基本純利跌１１％，香港物業收入跌５％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至今年６月底止中期業績，受
新型冠狀病毒疫情帶來的不利影響，上半年營業溢利按年下跌５％至３０﹒４１億元；股東應佔
基本純利下跌１１％至１９﹒８９億元，每股基本盈利亦倒退１２％至０﹒４４元。若計入物業
重估虧損４５﹒２６億元後，股東應佔更由盈轉虧，蝕２５﹒３７億元，去年同期則錄純利
３５﹒１６億元。
　　期內，集團總收入為４１﹒８４億元，按年持平，主因去年及今年上半年均無物業銷售收入
的入帳；物業租賃收入則按年跌０﹒４８％至４１﹒８５億元，其中，香港租賃收入較去年同期
下跌５﹒３％至１９﹒０７億元，但內地物業租賃收入則升４％至２２﹒７７億元。

＊香港租賃物業營業溢利及商舖組合收入均跌５％＊

　　集團整體租賃物業組合的營業溢利按年跌５％至３０﹒４５億元，其中香港物業組合的營業
溢利跌１０％至１５﹒６５億元，租賃邊際利潤率為８２％。商舖組合方面，上半年收入按年跌
５％至１１﹒３３億元；整體租出率則升一個百分點至９７％。
　　恆隆指，新冠狀病毒疫情及社會動盪重創香港經濟，旗下物業組合難免受到影響，其中銅鑼
灣商舖組合因遊客及相關零售消費大幅減少，而受到最大衝擊。來自該組合的收入按年下跌
１３％至２﹒８１億元，租出率下跌七個百分點至９２％；旺角雅蘭中心及家樂坊收入亦減少　
９％，惟兩處物業均維持全數租出。
　　辦公樓組合方面亦面臨挑戰，上半年辦公樓收入跌３％至６﹒３５億元，整體租出率下跌兩
個百分點至９０％，但旗下中環辦公樓表現仍強韌，租賃收入增加４％，主要由於租金上調及穩
定的租出率所致。不過，來自旺角及銅鑼灣的辦公樓組合（醫療及半零售用途佔比較高）的收入
則分別下降５％及１０％，主要由於租出率下降以及提供租金寬減所致。

＊投資物業重估虧損逾４６億，浪澄灣單位銷售未入帳＊

　　此外，截至６月底止，恆隆投資物業及發展中投資物業的總值為港幣１８０８﹒６５億元，
並料錄得重估虧損４６﹒４２億元，估值較去年１２月底止的價值減少２％。
　　至於物業銷售方面，上半年集團售出浪澄灣的最後一個複式住宅單位，有關收入將於今年稍
後時間完成法定轉讓後方會入賬，故期內並無就該交易錄得任何收入或利潤。
　　集團透露，與母企恆隆集團（０００１０）於北角電氣道的重建項目其建築工程經已展開，
預期於２０２２年完成。至於前牛頭角淘大工業村將重建為可供出售的住宅單位，項目總樓面面
積約為１５﹒５萬平方尺，目前工程進度良好，計劃於２０２３年落成。（ｙｗ）

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