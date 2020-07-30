【企業盈警】北京北辰實業料中期純利按年跌８１％至８６％

《經濟通通訊社３０日專訊》北京北辰實業（００５８８）發盈警，預期截至今年６月底止
，中期純利將為１﹒８９億至２﹒５７億元，按年跌８１％至８６％。
公司指，預期純利減少，主要由於投資物業及酒店板塊業務受新型冠狀病毒疫情影響顯著，
會議、展覽及酒店出租率大幅降低，同時公司減免部分中小微企業租金，收入及利潤按年減少；
以及發展物業板塊受開發周期影響，可結算面積減少，收入及利潤按年減少。（ｓｋ）
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