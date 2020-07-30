【企業盈警】中國神華料上半年純利按年下跌１６％

《經濟通通訊社３０日專訊》中國神華（０１０８８）發盈警，預期今年上半年純利為
２０４億元人民幣，按年下跌１６％。
公司指，預期純利下跌，主要由於受新冠肺炎疫情對經濟需求側的影響，集團煤炭、電力、
煤化工產品的銷售量及鐵路運輸周轉量下降，以及煤炭、煤化工產品平均銷售價格下降；以及去
年１月３１日組建合資公司交易完成交割的影響。（ｓｋ）
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