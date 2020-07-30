【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ：疫情對營運阻礙微，冀客戶人數愈多愈好

《經濟通通訊社３０日專訊》虛擬銀行匯立銀行（ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ）今天正式開業。

ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ行政總裁謝學海表示，雖然目前正值新型冠狀病毒肺炎疫情期間，但該行

以虛擬方式營運，因此即使疫情令員工需要在家工作，對該行的營運造成的阻滯亦不多。另一方

面，傳統銀行需要設有分行，要支付租金，亦需要有大量團隊去支持銀行服務，而虛擬銀行不需

要有關支出，加上該行員工人數少於２００人，成本壓力相對較低，相信在目前的環境下，虛擬

銀行會有較良好的表現。

替任行政總裁李家達指，銀行試業時，就客戶數目設立了２０００個的名額，他透露，該

２０００人的名額在初期已迅速額滿，並有較該名額超過１０倍的客戶對銀行服務感興趣，形容

成績很鼓舞。至於開業後的目標客戶人數，他指，由於屬於新業務，難以定下一個合理的目標，

期望客戶人數愈多愈好。此外，該行推出定期存款產品「ＧｏＳａｖｅ」，他指，未來會因應市

場息率再調整。

謝學海亦補充指，虛擬銀行為集團ＷｅＬａｂ的第４個業務，集團過往的業務約需３至５年

達收支平衡，該行亦朝該方向發展。

另外，他又提到，所有銀行都應該遵守金管局有關保障客戶個人資料的規定，強調客戶資料

不會傳送至任何地區。（ｓｋ）

