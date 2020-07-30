渣打：正與英國當局討論派息安排，香港區持續招聘

《經濟通通訊社３０日專訊》渣打（０２８８８）大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀

行及財富管理業務行政總裁洪丕正表示，集團目標是普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）維持於

１３％至１４％，而今年上半年則為１４﹒３％，已超越目標水平。如果資金充裕，ＣＥＴ１又

高於目標，樂意回饋股東，現時集團正與現時與英國監管機構討論派息安排。

中美關係持續惡化，他指，留意近期局勢升溫，預計美國或會公布中國及香港的制裁名單。

集團一向嚴守各地的法律及要求，未來亦會繼續遵守，期望各監管會公布更清晰的指引。他又指

出，這不是一個新的風險，但在過去數月不斷加劇，不認為磨擦升級會對中美兩大經濟體有利，

該行會密切留意有關的地緣政治風險，從商業角度而言，該行將繼續集中於支援客戶，提升數碼

服務等。

另外，有外地傳媒引述消息報道，集團擬定了裁員名單，計劃裁減數百人。洪丕正指，不評

論有關報道，強調今年目標是將成本控制於１００億美元以內。至於香港區方面，香港區行政總

裁禤惠儀表示，香港區約有６０００名員工，過去數年亦在相若水平。集團一直嚴謹控制資源及

成本，以提升效率等。她亦透露，該行持續培訓現有員工同時，亦正持續招聘新員工，以確保有

充足資源去支持香港業務。（ｓｋ）

