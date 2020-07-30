九置（１９９７）中期轉盈為虧蝕４４﹒５４億元，派息０﹒７８元

《經濟通通訊社３０日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布截至今年６月底止中期業績轉

盈為虧，虧損４４﹒５４億元，去年同期純利為６９﹒８９億元，每股基本虧損１﹒４７元，派

中期息０﹒７８元。

期內，收入為６７﹒７５億元，按年下跌２０﹒２８％，經營溢利４９﹒６６億元，按年下

跌２６﹒１２％。（ｊｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

