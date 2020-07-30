【企業盈警】齊屹科技（１７３９）料中期業績轉盈為虧

《經濟通通訊社３０日專訊》齊屹科技（０１７３９）預期，截至今年６月３０日止的６個
月虧損介乎１０００萬元（人民幣．下同）至２０００萬元，去年同期則錄得溢利２０１０萬元
。
業績轉盈為虧主要由於新型冠狀病毒肺炎爆發期間，中國某些省市的某些住宅社區因預防措
施而關閉時，家居裝修服務訂單減少致使公司自營室內設計及建築業務的收入下降所致。
（ｊｏ）
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