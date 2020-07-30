《小傳日記》期結日波動，魚缸又起鬨，二萬五未穩，明日再追尋！

《小傳日記》期結日魚缸真係Ｃｈｏｋ過過山車，花旗聯儲局維持利率不變，魚缸早上高開

９６點後逐漸擴大升幅，中午收市前都撐返上二萬五，重升破埋百天線（２５０２１點），不過

午後個「孖屐」都漏曬氣，主要係美期跌幅持續擴大，加上又話有共和黨黨員中招染病，香江魚

缸立即升轉跌，失守埋二萬五兼跌穿５０天線（２４６７４點），真係慘慘豬囉！最終恆指收報

２４７１０點，跌１７２點或近１巴仙，主板成交１２８３﹒７１億銀。國企指數報１００９７

點，跌８７點或近１巴仙。

神州Ａ場同樣無力，上證綜合指數收報３２８６點，跌７點或未夠半巴仙；深證成份指數報

１３４６６點，跌９０點或逾半巴仙。兩市合共成交１０９３７﹒４８億銀人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）回吐逾１巴仙，報３６２﹒６銀；ＱＱ（００７０

０）同樣跌逾１巴仙，報５３５銀；建行（００９３９）潛近２巴仙，報５﹒７７銀；中移動（

００９４１）跌近１巴仙，報５３﹒１銀；ＡＩＡ（０１２９９）跪低逾２巴仙，報７０﹒８５

銀。



＊馬交入境寬賭佬最喜歡，疫苗有報喜藥佬分開飛＊



馬交經濟財政司司長李偉農話疫情影響時間比預期長，而馬交政府已作出兩次修改預算，依

家要密切留意第三季同第四季；佢又話將會爭取有序比旅客入境！消息令賭佬普遍飛高！

金沙（０１９２８）鏟高近２巴仙，報２９﹒７銀；銀娛（０００２７）跳高兩格，報５１﹒９

銀；新濠國際（００２００）飛逾１巴仙，報１４﹒１８銀；永利澳門（０１１２８）鏟高逾２

巴仙，報１３﹒２銀；美高梅（０２２８２）跳逾２巴仙，報９﹒４５銀。不過澳博（００８８

０）就表現一段，插水逾半巴仙，報８﹒５２銀。

各地肺炎疫情反覆，不過有關疫苗研發方面似乎有新進展！魚缸即吼藥佬個別發展！

石藥集團（０１０９３）跳上逾５巴仙，報１６﹒０６銀；石四藥（０２００５）彈起逾３巴仙

，報５﹒１銀；中生製藥（０１１７７）鏟高近２巴仙，報１０﹒１６銀；藥明康德（０２３５

９）跳高近２巴仙，報１１４﹒１銀。不過威高股份（０１０６６）慘跣低近４巴仙，報１９﹒

５４銀；微創醫療（００８５３）都跪低近４巴仙，報３８﹒５銀。



＊華為銷量穩零件商好搵；科指股新高金蝶最風騷＊



有報告話，華為手機銷量喺第二季已經爬咗Ｓａｍｓｕｎｇ頭，係全球第一，達到５５８０

萬部，主要因為華為嘅銷量跌得少過Ｓａｍｓｕｎｇ。手機設備佬表現唔錯，瑞聲（０２０１８

）踼高逾１巴仙，報５９﹒５５銀；舜宇（０２３８２）無咗近１巴仙，報１４４﹒５銀；比亞

迪電子（００２８５）跳逾１巴仙，報２６﹒３銀；高偉電子（０１４１５）起哄近３巴仙，報

３﹒２８銀；通達（００６９８）平收，報０﹒４４５銀。

科指股創新高，近日大行野村同麥格理都唱好金蝶（００２６８），都係睇好雲業務同Ｓａ

ａＳ產品，彈逾７巴仙，報２１﹒８銀，係今日表現最好科指股。平安好醫生（０１８３３）噚

日畀摩通唱好，今日就破頂，鏟高近５巴仙，報１２９銀，最高見過１３３﹒５銀。眾安在線（

０６０６０）跳高近５巴仙，報４７銀。野村出報告話，ＡＳＭ太平洋（００５２２）嘅表現好

過大市，但唔及香江其他半導體佬，而預期台積電將擴大先進封裝手機應用處理器嘅產能，將集

團２０２０－２１財年盈利下調雙位數，以反映疫情影響。隻佬撻低逾６巴仙，報８９﹒１５銀

，表現最差。



＊渣打盈利跌成本目標設；食飯有尊嚴煤氣唔使潛＊



渣打（０２８８８）出中期成績表，基本稅前盈利按年跌逾２５巴仙，唔派息，話期望喺審

慎可行嘅情況下盡快恢復派息，目標係控制年內支出喺１００億美金樓下，講法有啲保守，渣打

無咗近２巴仙，報４１﹒８銀。大象（００００５）維持最優惠利率５厘不變，跌兩格，報３５

﹒６５銀。小象（０００１１）平收，報１２３﹒９銀。東亞（０００２３）升近１巴仙，報１

７﹒３４銀；中銀（０２３８８）軟１格，報２１﹒８銀。

食肆全日禁堂食，搞到唔少人要喺街做嘢嘅人隨街食飯，真係見者心酸。政府決定明日起重

新開放早餐同午市堂食。之前畀大摩話禁堂食會影響售氣量嘅煤氣（００００３）彈逾２巴仙，

報１１﹒１元；電能（００００６）升１格，報４２﹒７銀；中電（００００２）抽高近１巴仙

，報７２﹒４５銀；但港燈（０２６３８）仍然唔見近１巴仙，報７﹒８８銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

