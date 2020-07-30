《真知灼見－溫灼培》聯儲局議息會剖析

《真知灼見》聯儲局議息會議一如預期維持所有貨幣政策不變，息率保持於０％－０﹒２５

％水平，每月聯儲局亦會繼續動用最少１２００億美元購買美國國庫債券及按揭抵押債券。在其

聲明中，聯儲局主席鮑威爾指，疫情的不斷擴大導致各州政府重啟限制令使經濟再次停擺，當企

業生意大受打擊，他們自然不願意增聘人手，這一切在小企業情況中尤其嚴重。聯儲局主席鮑威

爾承諾，會一直維持極度寬鬆的貨幣政策，直至經濟改善。對於經濟的看法，鮑威爾指單一家庭

消費似回復到疫情前的一半水平，但這很大程度是靠政府的財政政策大力支撐所致；商業固定投

資仍有待改善，至於未來經濟前景則只能觀察疫情變化。另外值得留意的是，雖然現今全球正爆

發第二波疫情，但情況總算較３月時穩定；不過鮑威爾指，會繼續保持對外國央行的資金互換政

策，以保持外國央行可有充裕的美元資金運作。



＊議息後美元續軟＊



鮑威爾的言論中，有兩點值得留意。首先，是他對經濟前景的不確定性。他強調經濟前景很

大程度視乎疫情變化而定；也是說，特朗普政府能否有效控制疫情才是左右未來經濟重點所在。

其次，鮑威爾承諾會一直保持寬鬆貨幣政策到經濟改善，以及會與其他央行保持互換資金，使海

外央行可有足夠美元應付當地市場對美元的需求；換言之，市場上充裕的美元供應暫不會被收回

，從這一點大家可想象可對美元前景相當不利。這正好解釋為何在議息後美元繼續跌，美匯指數

進一步靠近９３指數點的原因；相反，今早亞洲市場所見，歐元卻靠近１﹒１８美元水平。至於

美債息，變化反而不大；美國１０年債券孳息率保持於０﹒５７７３％水平，與過去數天水平差

不多。



＊關注國會能否通過萬億美元經濟方案＊



最後，當本周聯儲議息會過後，相信市場最關注的另一事項是美國國會能否於明天（３１日

）通過１萬億美元的救經濟方案。據了解，現時共和民主兩黨就方案的資金如何使用仍存在很大

分歧。現市場最擔心不是有關方案能否達成（相信最終達成的機會仍高），只是當中談判會否一

直拖長，未能於本周內達成協議，並為下周市場帶來震盪。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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