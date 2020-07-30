【金價破頂】張憶東看好黃金前景，未來兩三年美元愈發走弱

金價創下每盎司１９８１美元的歷史新高後，昨日回調整固，現貨金價於１９４８至

１９６４美元徘徊。美元弱勢是金價上揚的主要動力，市場普遍看淡美元前景，各大行紛紛上調

金價目標，高盛更警告美元地位正受到威脅。

截至本港昨晚１１時，現貨金每盎司報１９５６美元，跌２美元。



＊瑞銀：金價２千美元將成新常態＊



瑞銀同樣看好金價有機會升２３００美元。該行認為，在當前一系列推動金價環境下，金價

在每盎司２０００美元附近徘徊將成為「新常態」。

興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，美元不止是短期有壓力，中期而言，未來２、３

年的走弱趨勢也愈發明顯，有利於黃金價格及新興市場優質資產的價值重估。他形容黃金是「天

然貨幣」，當美國經濟競爭力相對下降時，美元不止對強勢的主權貨幣貶值，也對黃金貶值，變

相令美元計價的黃金升值。

惟他提醒，黃金的短線走勢是看投資者的博弈行為，常常會受到羊群效應的影響，往往因為

所有人都看好黃金而導致交易擁擠，從而出現套利做波段的行為，勸喻投資者不要盲目高追。

高盛於最新報告中表示，金價大升反映美元作為全球儲備貨幣的地位正受到威脅。該行指出

，美元正面臨多重風險，包括聯儲局政策，美國政治的不確定性及疫情惡化等因素市場擔憂美貶

值。該行表示：「長久以來我們一直主張黃金是最後的貨幣」，尤其是在當前政府讓美元貶值，

並將實質利率推低至史上低位的環境下。高盛亦將對黃金價格的１２個月預測從之前的每盎司２

０００美元上調至２３００美元。《香港經濟日報》

