【議息迴響】景順料聯儲局或維持接近零利率至２０２２年

《環富通基金頻道３０日專訊》美國聯儲局聯邦公開市場委員會宣布維持利率不變，景順亞

太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭就此發表最新評論道，美國聯儲局聯邦公開市場委員會

昨晚決議將基準貸款利率維持在零的水平，符合市場預期。他預計聯儲局很有可能維持接近零利

率至２０２２年。另一方面，美國經濟的不穩定反彈更為令人擔憂，市場參與者應密切關注當中

的發展。

儘管當局無法遏制第一波疫情的爆發，美國的商業活動已開始重啟，大眾亦相繼恢復工作，

但經濟重啟顯然並未能按計劃進行，相關的經濟反彈可能開始放緩。美國的ＧＤＰ中約有８３％

來自消費，而持續監測相關項目的指標顯示，由於消費者減少外出用餐和旅遊活動，經濟復甦仍

然停滯不前。

展望未來，他將密切關注美國國會，會否重啟為因新冠肺炎疫情失業國民而提供經濟援助的

談判，並達成協議。市場將能受惠於政府對受影響美國家庭所提供的持續重大財政刺激計劃。

他認為短期內美國股市將維持波動。一方面，額外的刺激計劃應該會帶來積極的催化作用，

但另一方面，他們過去幾個月看到的美國經濟復甦苗頭可能會因新冠肺炎新增感染和死亡數字持

續上升而有所放緩。此外，中美之間的緊張關係正如火如荼，當中的報復措施也暫時削弱了投資

者的信心。（ｈｏ）

