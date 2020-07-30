【新冠肺炎】馬丁可利基金沽售機場股持倉，換入必需品相關股份

《環富通基金頻道３０日專訊》美盛旗下國際股票專家馬丁可利表示，實質資產表現遜於整

體股市，即摩根士丹利綜合亞太（日本除外）指數。實質資產的表現和波幅同時超越整體股市，

是極為罕見的情況；相反地，相關行業以往的波幅及相關性一般較低。這反映期內的拋售是由流

動性因素觸發，各資產類別、市場、行業及股市全面下跌。

然而，一旦區內解除出行限制，民眾會隨即外出購物，以釋放潛在需求，並在過程中使用許

多實質資產，或有助帶動這些行業率先復原。因此，實質資產承受的衝擊可能只屬短期性質。事

實上，家庭用電量增加，足以抵銷各行各業用電量的跌幅，故電網等實質資產受到的影響甚低。



＊減低風險，提高收益＊



鑑於現時危機的性質，機場的盈利將可能大幅減少，而且收益面臨嚴峻風險，因此美盛馬丁

可利亞太（日本除外）實質收益基金（下稱基金）沽售機場股持倉。基金亦削減若干由旅遊業或

高端顧客群帶動的非必需零售商場持倉，並將資金重新配置於售賣民生雜貨的購物中心。

該行增持收入前景較明朗的實質資產，如公用事業、水管、電訊、數據中心及設有超市的零

售物業。主動型管理對於駕馭目前危機尤為關鍵。被動型投資者或會繼續持有機場股，但作為主

動型投資者，基金沽售機場股持倉以換入必需品相關股份，從而為投資者提供更穩健的收益流。



＊部分亞太區零售房地產投資信託看俏＊



亞太區零售房地產投資信託尚未過度開發，區內人口增長強勁，而且房地產投資信託成功重

組樓層規劃，以應對市場動態的轉變。可滿足日常生活需要及售賣食品的商場有望日後成為市場

首選，而非必需和高端消費品的零售銷售料將顯著疲弱。工業物業方面，數據使用量在短期（新

冠肺炎疫情限制規定民眾留在家中）及長期均有所上升，加上長期租賃協議帶來大部分盈利，因

此數據中心獲市場青睞。基金仍對大部分盈利來自非租賃服務的工業公司保持審慎，例如發展及

╱或基金管理，因為該行認為這些盈利來源的風險過高╱過於波動。辦公室物業已降低新冠肺炎

疫情即時造成的收入風險，但隨著現金流受到影響，中期租戶風險上升。鑑於印度的辦公室租金

相對較低，而且成本可負擔的技工數目日益增加，因此基金持續看好印度辦公室市場。策略對住

宅房地產投資信託的投資微不足道。

人口大幅增長，可在經濟復甦後長遠繼續推動交通運輸量。一旦放寬防疫限制，預料收費公

路的交通流量數據將率先改善，機場客運量則需要更長時間才會回升。然而，基金意識到基於社

會行為改變、短期股息不明朗及下行風險，收費公路及機場均面對乘客量風險，而受影響程度將

取決於執行限制措施的時間長短。

在目前的經濟及環境不明朗下，公用事業展現防衛特質。儘管面對各種衝擊，但燃氣管道及

綜合公用事業等公用事業範疇面對的即時和中期風險較低，相關公司能滿足基本家庭需要，而且

防衛性依然甚高。



＊繼續看好亞太區實質資產的長遠前景＊



新型冠狀病毒疫情導致一般社交活動中斷，目前仍未知道需要多少時間才能恢復正常生活。

實質資產已出現前所未見的跌幅，程度與環球金融危機期間相若，而且罕見地在大市遭拋售中成

為表現最遜色的資產類別之一。實質資產的基本因素依然強勁，但短期內存在股息風險；實質資

產價格已被下調至反映收益永久減少的水平，但出現此情況的機會不大。整體而言，該行繼續看

好亞太區實質資產的長遠前景。區內人口和城市化長期增長，將為該類資產帶來支持。

（ｈｏ）

