【議息迴響】羅明立：美元弱勢已成，趁高沽美元為上策

《環富通基金頻道３０日專訊》美國聯儲局如期維持聯邦基金利率於０％－０﹒２５％不變

，該局主席鮑威爾承諾會採取任何工具去維持寬鬆貨幣政策，以支撐經濟，其言論進一步打壓美

元，美匯指數跌至９３﹒３８兩年低位。匯商料美元弱勢已成，趁高沽美元買歐元為上策。



＊羅明立：美元弱勢已成，趁高沽美元買歐元為上策＊



亨達國際金融投資聯席董事羅明立對《環富通基金頻道》記者表示，聯儲局已一段長時間採

取寬鬆政策，料短期內該局會採取觀望態度，不會急於加碼量寬。相信美國會加強政策去刺激經

濟，如推基建項目或復甦基金等。

不過，他說，由於美元弱勢已成，建議趁高沽美元買入歐元或其他外幣的策略較佳。不過，

美元已累跌不少，不排除會隨時作出回吐，故投資者要睇位入市。歐元兌美元料在升上較大阻力

區會１﹒１８會作出回吐，若回吐至１﹒１６５０水平，可買入歐元兌美元。而英鎊兌美元料跌

至１﹒３０會呈反彈。



＊美匯指數仍具空間下調至中間值８８＊



他說，美元近期深度下跌，料只會作出反彈，難逆轉弱勢。美匯指數現回落至９３至

９３﹒５水平，有條件反彈上９５。他指，自２０００年至今，美匯指數的中間值約於８８，現

時跌至９３水平不算低，仍具空間下調至中間值。



＊歐元兌美元長線有機會升上１﹒２５＊



羅明立指。近周，歐盟已達成７５００億歐元刺激計劃，支撐歐元兌美元近周持續攀升。長

線而言，歐元兌美元有機會升上１﹒２５。但最終仍要看世界局勢的演變而定，如１１月的美國

總統大選，和中美關係進展。



＊美國維持寬鬆貨幣政策，且尚未推刺激方案，看淡美元＊



他分析道，市場看淡美元，乃因美國聯儲局承諾維持寬鬆貨幣政策，和美國尚未通過刺激經

濟案措施。但歐盟已達成７５００億歐元刺激計劃。（ｈｏ）





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