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即市新聞

30/07/2020 10:47

《金融創見－潘梓生》金銀於投資組合的意義

　　《金融創見》股市踏入７月起進展緩慢，雖說美國科技股等等全部火箭式上衝，其後急速回
落，加上納指出現穿頭破腳的見頂型態，走勢已屬見頂，但見頂卻不代表股市迅速並大幅回落，
現時看美股走勢也只屬高位盤整，下破時機似乎尚未出現。美股踏入第二季業績公布期，市場一
片看低第二季的表現，「沒有希望便沒有失望」，故此即使近期美股業績紛紛倒退，但表現仍然
好過極差的預期，反令應跌不跌的美股續受支持。華爾街普遍對第三季充滿信心，但美國疫情持
續，投行已陸續下調預測，且看下調潮加上未來的經濟數據，會否令見頂的股市真正回落。
　　７月一支獨秀的正是貴金屬，以執筆之時計，７月現貨金曾最多上升１１﹒２％，現貨銀曾
上升４４％，現貨鉑金曾上升１６﹒４％，現貨鈀金曾上升２０％。在本周二，白銀一度曾升至
２６﹒２美元，其後迅速回落單日轉向，由高位曾一度下跌逾１５％，帶領其他貴金屬通通迅速
回落。提及２６﹒２美元的有趣之處，是該位置正是２０１１年至２０１３年白銀形成三頂的頸
線，當時白銀失守２６﹒２美元，宣告維持５年的貴金屬牛市正式告終，並最後跌至２０１５年
的１３﹒６５美元才告見底。
　　傳統大眾認為貴金屬屬於避險資產，其實實屬誤解。資產需要成為避險資產，必須有效地對
沖風險市場，例如股市下跌時的風險。就如美國國庫債券，通常在股市下跌時上升，的確有助降
低組合下行風險。相反，黃金並非大部分時間與股市方向相反，金價與標普指數的相關系數於－
０﹒４至０﹒４之間波動，因此黃金或其他貴金屬實在難以被歸類為避險資產。不過，正正由於
金價與股市之間相關性不大，投資組合內配有黃金等貴金屬，統計學上是有助減低組合上系統性
風險，達到「分散投資」的效果，而並非避險所達致的減低股市下跌時的損失。
　　再作更仔細的區分，是金價與股市之間有正向期及反向期的時段，以過去２０年為例，金價
於２００４－２００７年、２０１０－２０１３年、及２０２０年開始，均與股市呈正相關性。
以上時段，均是中央銀行以放鬆銀根，寬鬆貨幣政策以推動經濟為主軸，故此貨幣政策除了推升
經濟預期，推動股市，同時亦為市場帶來惡性通脹的風險，減低投資者對中央銀行法定貨幣的信
心。相反而言，若經濟狀況良好，貨幣政策相對收緊，反令市場對法定貨幣信心增加，加上通脹
預期因貨幣政策收緊而減低，金價則與股市呈負相關性。由此可見，金價並非對沖市場風險的
「避險資產」，反而是屬於市場「對沖通脹」的「避印鈔資產」
　　話說回頭，現時各國央行瘋狂印鈔，正正處於貨幣擴張期，因此金銀價格與股市升跌基本同
步。同時現時疫情持續，央行也難言收水，金銀繼續上升也是合理預期。
《盛寶金融（香港）高級市場分析師　潘梓生》

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