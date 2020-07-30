《投資特寫－陳宇昕》亞洲復甦步伐領先，中國高息債現機會

《投資特寫》新冠肺炎最壞的情況是否已經過去，仍是未知之數，但可以肯定的是，全球經

濟全面回復到正常狀態，又或是達到新常態並非一個簡單的過程。

儘管不少經濟活動重啟時表現更勝預期，整個復甦過程相信會較為漫長，特別是環繞疫情起

伏、消費與企業行為，以及政府政策的不確定性，將對復甦步伐構成一定影響。

我們現時預期，２０２０年全球經濟倒退２﹒９％；２０２１年可重拾增長，預計經濟將錄

得３﹒９％增長。惟如前所述，復甦步伐將會漫長，甚至乎絕大部分經濟體直至明年底時都未必

可以重返疫情前的水平，經濟前景主要取決於各國如何放寬如封城等抗疫措施，刺激經濟政策如

何幫助復甦，和政府怎樣應對今後的疫情反彈。

至於金融市場方面，由於全球中央銀行尤其是美國聯儲局提供了龐大的流動性支持，現時氣

氛相對上樂觀，但投資者亦要留意，一旦這些流動性開始消退，市場與經濟實質基本面的差距相

信難以持續，投資者亦不應掉以輕心。

短期而言，亞洲的經濟復甦步伐預料領先其他地區，但疫情第二或第三波的爆發依然不容忽

視，而中美關係惡化，亦會對市場氣氛帶來一定的衝擊。

其中，今次中美衝突主要集中於中國內地科技巨頭華為，由此可見，環球科技供應鏈中的三

個主要領域，即半導體晶片、智能手機及５Ｇ網絡相關產業將極大可能會受到美國政策所影響，

對於科技企業來說，長遠更會造成中國及美國兩大科技生態系統之間愈走愈遠。

我們認為，長線而言將有數方面發展值得投資者關注。

首先，中國內地的基建投入料將持續，同時當局亦進一步鼓勵綠色項目的發展，例如是廢物

回收、處理、污水處理及節省能源的設施等。而在消費層面上，對於電動車等產品相信會提供折

扣補貼，在西寧實施的綠色消費券計劃，亦可望作為未來綠色消費的範例之一。

此外，我們看好中國高息債市場的表現，隨著中國內地經濟活動在疫情過後開始復甦，加上

中國人民銀行持續推出新措施為實體經濟及中小企業提供充裕的流動性，中國高息債市場值得投

資者留意。《富達國際東北亞區分銷業務投資策略師 陳宇昕》

