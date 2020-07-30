中資金融股領跌，港股收報２４７１０點跌１７２點，險守五十天線

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚聯儲局重申將動用所有工具支持經濟復甦，隔晚美股造好

，加上今日是期指結算日，港股今早高開９６點報２４９７９點。受惠儲局放鴿，本地地產回勇

，推動港股升３１４點高見２５１９７點，重上兩萬五並突破十天線（約２４９８１點）。惟午

後Ａ股走軟加上美股期指倒跌，中資金融股跑輸藍籌，拖累港股由升轉跌，全日最低見２４６１

６點，跌２６７點，失守五十天線（約２４６７４）。尾市港股喘穩，最終收報２４７１０點，

跌１７２點或跌０﹒６９％，主板成交１２８３﹒７１億元大增２２﹒９％。國企指數報１００

９７點，跌８７點或跌０﹒８６％。

Ａ股兩市稍為低收。上證綜合指數報３２８６點，跌７點。深證成份指數報１３４６６點，

跌９０點或跌０﹒６７％。兩市合計成交１０９３７﹒４８億元人民幣增加４﹒５％。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒２８％，報３５﹒６５元；港交所（００３８８）

跌１﹒３１％，報３６２﹒６元；騰訊（００７００）走低１﹒２％，報５３５元；建行（００

９３９）跌１﹒５４％，報５﹒７７元；中移動（００９４１）滑０﹒６５％，報５３﹒１元；

友邦（０１２９９）挫２﹒４１％，報７０﹒８５元。



＊獲中金唱好創新藥前景，石藥冠藍籌＊



醫藥股本日普偏獲追捧。其中，中金稱石藥（０１０９３）是國內第一梯隊的龍頭制藥企業

之一，料創新藥研發管線價值逐漸提升，全日報１６﹒０６元抽升５﹒１％冠藍籌。另外，石四

藥集團（０２００５）擬分拆業務於內地上市，漲３﹒４５％，報５﹒１元；綠葉製藥（０２１

８６）上升２﹒６９％，報４﹒９６元；海王英特龍（０８３２９）抽升３﹒１７％，報０﹒２

２８元；海普瑞（０９９８９）走高２﹒０１％，報１６﹒２２元。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，將爭取有序讓旅客來澳，濠賭股獲提振。銀河娛樂（００

０２７）微升０﹒１９％，報５１﹒９元；新濠國際（００２００）揚１﹒２９％，報１４﹒１

８元；永利澳門（０１１２８）漲２﹒３３％，報１３﹒２元；美高梅中國（０２２８２）走高

２﹒１６％，報９﹒４５元；金沙中國（０１９２８）上升１﹒５４％，報２９﹒７元。

港府決定明日起重新開放早餐及午市堂食，本地餐飲股普漲。大家樂（００３４１）升２﹒

８％，報１５﹒４２元；大快活（０００５２）漲１﹒６％，報１６﹒５６元；太興集團（０６

８１１）攀升５﹒１３％，報１﹒２３；譽宴集團（０１４８３）走高３﹒０１％，報１﹒３７

元；Ｋ２ Ｆ＆Ｂ（０２１０８）上揚３﹒８９％，報０﹒１８７元。



＊中資金融股齊跑輸，內險股最累市＊



Ａ股走軟，內險股亦隨之受壓。國壽（０２６２８）挫２﹒６１％，報１７﹒９元；中國平

安（０２３１８）軟０﹒７８％，報８２﹒６５元；中國財險（０２３２８）走低１﹒９１％，

報６﹒１６元；中國太保（０２６０１）跌２﹒６％，報２２﹒４５元；新華保險（０１３３６

）下滑１﹒４７％，報３０﹒２元。

內地７月乘用車銷量逐步回升，汽車股造好。其中，華晨中國（０１１１４）獲大和升評級

及目標價，全日抽升３﹒１６％，報８﹒１５元；吉利（００１７５）回Ａ方案獲股東大會通過

，惟先升後跌，收報１６﹒２６元，跌０﹒９７％；廣汽集團（０２２３８）漲４％，報７﹒２

８元；東風集團（００４８９）走高２﹒５４％，報５﹒６６元；北京汽車（０１９５８）揚１

﹒０６％，報３﹒８３。

瑞銀在報告中稱，同業近期的私有化或惹對新能源估值重估，新能源股走高。龍源電力（０

０９１６）飆１２﹒９９％，報５﹒２２元；新天綠色能源（００９５６）上揚３﹒１８％，報

２﹒２７元；協鑫新能源（００４５１）走高４﹒４２％，報０﹒１１８元；保利協鑫能源（０

３８００）攀升８﹒４８％，報０﹒２４３元；大唐新能源（０１７９８）漲５﹒１％，報１﹒

０３元；（ｆｚ）

