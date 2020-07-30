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即市新聞

30/07/2020 11:32

《股金豐采－涂國彬》美聯儲續放鴿，金價後市可期

　　《股金豐采》美聯儲一如市場預期的決定維持利率不變，認為經濟增長遠低於疫情前水平，
重申會動用所有工具支持經濟復甦。鮑威爾繼續放鴿，認為想都沒想過加息，認為需要更多財政
政策刺激經濟，或為未來引入更多刺激措施鋪路。
　　畢竟，美國兩黨還未就新的刺激政策達成一致，美聯儲沒必要過早宣布重大政策。下一次會
議要到９月１５和１６日，普遍認為９月會議或有關鍵變化。公布議息結果後，美股擴大漲幅，
美匯指數保持疲弱，見２年新低。
　
＊等待美國ＧＤＰ＊
　
　　金價近期延續升勢，走勢強勁，短線略作調整也沒有改變趨勢。現貨金一度高見
１９８１﹒４美元，後收窄部分漲幅，最終收在１９７０﹒２美元。在美聯儲不斷放水下，金價
後市料仍有上漲空間，突破２０００美元的概率大。
　　白銀近日也有調整壓力，但能守住５日線，升勢不改。隨著未來疫情擔憂回落，工業需求也
將恢復，白銀還將進一步上探。短線需要關注美國二季度ＧＤＰ，或出現有記錄以來最大跌幅。
　
＊鉑鈀回吐漲幅＊
　
　　鉑金上行動能減弱，一度逼近１０００美元一線，但還是很快回吐漲幅，失守５日線，結束
兩日連陽，短線或繼續遇阻１０００美元關口，或有進一步回檔的空間，但後市還是有機會突破

　　鈀金也回吐漲幅，跌穿５和１０日線，重新回到之前的運行區間。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊筆者並無直接持有所述股份，本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）
之財務權益
　
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＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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