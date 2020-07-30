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即市新聞

30/07/2020 12:18

《投資心得－潘鐵珊》九毛九擴張細分市場，品牌效應待釋放

　　《投資心得》九毛九（０９９２２）截至去年１２月３１日止的去年度全年業績，受惠旗下
餐廳的顧客人均消費增加，以及其受歡迎程度不斷提升致客流量上升，錄得收入達２６﹒９億元
人民幣，比２０１８年同期增４２％；集團權益股東應佔期內溢利則有１﹒６億元人民幣，同比
增１﹒４倍，表現理想。
　　集團其中一個優勢為高標準化且可擴展的業務模式，有利於快速發展。透過多品牌及多概念
策略以擴展更多細分市場，加強整體收入。值得留意是太二帶來的收入在過去一年增長了１﹒４
倍，乃受惠其餐廳網絡迅速擴張且其在顧客中的受歡迎度提升所致。
　　雖然國內外賣行業的增長以及今年年初的疫情，均對集團旗下餐廳的客流量有負面影響，但
由於集團的新餐廳多設於需要時間建立品牌知名度的新市場，而某部份餐廳處於客流量有待增長
的新開業商場內，故其品牌效應仍有待釋放。

＊佛山新設中央廚房，提升供應鏈能力＊

　　此外，集團為提升其供應鏈能力，將在佛山開設一間新中央廚房。預期可為未來擴張計劃提
供有力支持。而集團亦會利用多品牌多概念的策略，持續向細分市場擴張，以提升盈利能力。太
二餐廳經過菜單優化、提升食材準備流程的標準化水平，從而降低了員工成本收入佔比等不同措
施，比其他品牌有更高的經營利潤，故會繼續將發展戰略重心放在九毛九及太二的市場拓展上，
寄望仍有相當的增長空間。除了國內的拓展外，亦憧憬集團能走出海外，在將來物色適當地點以
進行國際擴張。可考慮於１２元買入、上望１４元，跌穿１０﹒８０元止蝕。
《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
（本欄逢周四刊出）


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