【國務會議】李克強：穩外貿外資，推「信保＋擔保」應對訂單取消

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李克強主持召開國務院常務會

議，部署進一步擴大開放穩外貿穩外資，決定深化服務貿易創新發展試點。



＊擴大市場採購貿易方式試點，帶動中小微企出口＊



會議指出，要圍繞穩住外貿主體、穩住產業鏈供應鏈，一是支持外貿企業增強抗風險能力。

針對企業訂單減少等突出問題，推出有效措施支持拓市場、增訂單。運用出口信用保險積極保障

出運前訂單被取消風險。推廣「信保＋擔保」，為外貿企業融資提供增信支持。

二是鼓勵中西部、東北地區發揮優勢，承接勞動密集型外貿產業。支持發展跨境電商、海外

倉、外貿綜合服務企業等新業態，擴大市場採購貿易方式試點，帶動中小微企業出口。



＊提高外資高新技術企業認定便利度＊



三是完善吸引外資政策環境。對重點外資項目一視同仁加大用地等保障。提高外資高新技術

企業認定便利度。再貸款再貼現專項額度、進出口銀行新增貸款規模等同等支持外資企業。

四是發揮服務貿易對穩外貿穩外資的作用。結合區域發展戰略，將服務貿易創新發展試點擴

大到全國２１個省份部分地區，圍繞拓寬開放領域、提升便利水平進行改革探索，包括發展跨境

商業醫療保險、推進中外合作辦學、擴大技術進出口經營者資格範圍、在常態化防控下加強旅遊

和體育國際合作等，促進更高水平對外開放。

