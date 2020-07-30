《思前想後－郭思治》港股５０天線關鍵，倘正式跌穿將展中期調整

《思前想後》７月大市相當反覆。恆指先由２日之低位２４５６３點急升至７日之高位

２６７８２點，即在短短四個交易日內已急升達２２１９點。由於升勢過促，故市勢稍作回吐及

消化乃正常現象。惟本港出現疫情第三波，且在社區爆發，故對實體經濟帶來相當破壞。正因如

此，資金之入市態度開始趨向審慎，而市勢亦續進入反覆不明之中，惟其時之沽壓尚不算太明顯

。但當大市踏進７月份下旬，美國突然要求中國關閉駐休斯頓的領事館，且要在三日內搬離，而

中國亦作出反制，要求美國關閉駐成都的領事館，同樣需要三日內搬離。由於事出突然，故對投

資市場帶來相當大衝擊，而港股亦因此急速回落。恆指更於２７日一度低見２４５２６點，即已

跌穿２日之低位２４５６３點。至此，７月大市之形態已扭轉成先高而後低。相對高位為７日之

２６７８２點計，即月內之波幅已擴闊至２２５６點，可以說的是，７月期指將在較低為轉倉及

結算。



＊倘回調升幅一半，即試２３９６０點＊



從技術上看，港股經過近兩周之急跌後，已漸跌離２５０天線（約２５９０２點）、２０天

線（約２５３５７點）及１０天線（約２５０５９點），且更一度跌穿５０天線（約２４６４９

點）。單從移動線方面看，大市該已明顯轉弱，一旦沽壓再作主動，大市當會進一步往下尋月內

新低。值得留意的是，恆指一旦正式跌穿５０天線，可能表示大市已開始進入中期反彈後之中期

調整。試計計時間，大市自３月１９日低位２１１３９點開始之中期反彈，該已止步於７月７日

高位２６７８２點，即在１５周內，恆指累積之升幅共達５６４３點。一旦大市進入中期調整，

可能會有四至六周之反覆，即自７月７日起計，大市將反覆回調至八月下旬初。至於回調之幅度

，以累積升幅為５６４３點計，如回調升幅之三分一，首個防線該為２４９０１點；如回調升幅

之二分一，則恆指可能會進一步下試２３９６０點之支持。



＊近期成交金額不足，港股欠上衝動力＊



恆生科技指數已於２７日面世，惟在市況不明下，表現確欠理想。有一點需指出，要推測恆

生科技指數之走勢，可能只需要留意頭五大成分股，因阿里巴巴（０９９８８）在恆生科技指數

內之成分比重佔達８﹒５３％、騰訊（００７００）佔８﹒５２％、美團點評（０３６９０）佔

８﹒３３％、小米（０１８１０）佔８﹒１１％及舜宇光學（０２３８２）佔８﹒０２％。單是

上述五隻重磅股份已佔恆指科技指數達４１﹒５１％，以佔比計絕對有主導性，故在投機或投資

上之任何部署，首先需留意上述五隻重磅股之表現。另外，成交金額亦相當關鍵，因從近周之成

交金額看，大市確欠缺一股欲上衝之動力，故任何投機性之部署暫該稍候。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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