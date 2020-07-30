【新三板】首批１４８個ＩＰＯ配售對象今起列入精選層黑名單

《經濟通通訊社３０日專訊》中國證券業協會昨日發布的《公開發行股票配售對象黑名單公
告》稱，因在新三板精選層掛牌項目網下詢價與申購過程中存在違反相關規定，１４８個股票配
售對象被列入黑名單。其中，自然人配售對象１３５個，佔比９１％，以及一些公司帳戶或私募
帳戶。列入黑名單時限自黑名單公告發布之次日（工作日）起計算，持續半年至一年不等。
（ｌｃ）
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