  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2020 08:59

【新冠肺炎】全國昨新增確診再破百，１０２宗本土９６宗來自新疆

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地新一波新冠肺炎疫情沒見緩和，全國連續第二日新增逾百
宗確診病例。國家衛健委公布，７月２９日，全國新增確診１０５宗新型冠狀病毒肺炎病例，其
中本土病例佔１０２宗，其中９６宗來自新疆（７月１６日以來新疆累計確診病例４２０宗），
５宗在遼寧，北京亦錄１宗；３宗為境外輸入，分別在廣東、雲南、陝西各１宗。昨日全國無新
增死亡個案，新增１宗疑似病例；新增治癒出院１３宗。
　　截至７月２９日，全國累計確診病例最新數字為８４１６５宗。累計死亡人數維持４６３４
人；現有確診病例５７４宗，其中重症病例３３宗；現有疑似病例２宗；累計治癒出院病例
７８９５７宗。
　　境外輸入累計確診病例２０５９宗，累計治癒出院病例１９８１宗。現有確診病例７８宗，
２宗疑似病例。
　　全國昨新增無症狀感染者２１人，其中２０宗為本地個案。當日有１２名感染者轉為確診；
解除隔離２人。目前尚在醫學觀察２８０名無症狀感染者，其中境外輸入佔９０人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例３５１５宗。其中，香港再增至３００２宗（１５９１人
出院，死亡人數增至２４人）；澳門４６宗，全數患者均已出院；台灣４６７宗（４４０人出院
，７人死）。（ａｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/07/2020
《神州經脈》內地新增確診破百　外資助力A場振奮　成交重返萬億
財經熱話29/07/2020
任志剛：美國或於未來數月公布制裁名單　料對港金融體系無影響
財經熱話29/07/2020
【醫藥抽水潮】一個月6隻生科醫藥股配股　哪些股份最要提防？
中國故事29/07/2020
【酒王放榜】茅台第二季業績增長放緩　機構仍唱好目標價破2100元
FOCUS29/07/2020
【FOCUS】疫情復燃累消費復甦　國人錢包仍比「金手指」
開市Good Morning29/07/2020
《開市Good Morning》曾永堅：匯控難拾升勢趁反彈減磅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金