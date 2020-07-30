【新冠肺炎】全國昨新增確診再破百，１０２宗本土９６宗來自新疆

《經濟通通訊社３０日專訊》內地新一波新冠肺炎疫情沒見緩和，全國連續第二日新增逾百

宗確診病例。國家衛健委公布，７月２９日，全國新增確診１０５宗新型冠狀病毒肺炎病例，其

中本土病例佔１０２宗，其中９６宗來自新疆（７月１６日以來新疆累計確診病例４２０宗），

５宗在遼寧，北京亦錄１宗；３宗為境外輸入，分別在廣東、雲南、陝西各１宗。昨日全國無新

增死亡個案，新增１宗疑似病例；新增治癒出院１３宗。

截至７月２９日，全國累計確診病例最新數字為８４１６５宗。累計死亡人數維持４６３４

人；現有確診病例５７４宗，其中重症病例３３宗；現有疑似病例２宗；累計治癒出院病例

７８９５７宗。

境外輸入累計確診病例２０５９宗，累計治癒出院病例１９８１宗。現有確診病例７８宗，

２宗疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者２１人，其中２０宗為本地個案。當日有１２名感染者轉為確診；

解除隔離２人。目前尚在醫學觀察２８０名無症狀感染者，其中境外輸入佔９０人。

累計收到港澳台地區通報確診病例３５１５宗。其中，香港再增至３００２宗（１５９１人

出院，死亡人數增至２４人）；澳門４６宗，全數患者均已出院；台灣４６７宗（４４０人出院

，７人死）。（ａｃ）

