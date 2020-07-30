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30/07/2020 09:26

【大國博弈】王毅晤意大利外長：警惕個別國家挑動意識形態對立

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國務委員兼外長王毅周三（２９日）與意大利外長迪馬約進行
視像會晤。王毅表示，希望歐方堅持戰略自主，在處理對華關係時秉持客觀、公正和積極態度，
堅持中歐關係的正確發展方向，警惕個別國家挑動意識形態對立為其自身私利服務。
　　王毅指，中歐不是制度性對手，雙方合作遠大於競爭，共識遠大於分歧。中國始終支持歐洲
一體化進程，支持歐盟發展壯大，支持歐盟在國際事務中發揮更重要作用。認為在當前形勢下，
中歐應共同對外發出團結應對全球性挑戰、推進多極化進程的積極信號。　　
　　王毅提到在新冠肺炎疫情發生以來，中意兩國相互支持、攜手抗疫，深化雙邊關係和傳統友
誼。中意同為全球重要經濟體，又是全面戰略伙伴，雙方要抓住抗疫合作帶來的機遇，規劃和實
施好下階段雙邊合作。
　　王毅又說，中方讚賞意方支持並參與共建「一帶一路」的政治決斷，相信後疫情時代中意合
作還將湧現更多新機遇。中方願積極探討中國「新基建」和「高速意大利」政策對接，在數字化
、信息通信、基礎設施、港口建設、第三方市場合作等領域挖掘更多合作潛力，打造互利雙贏的
樣板。

＊華外交部引述迪馬約：中國對世界未來的發展不可或缺＊

　　中國外交部引述迪馬約表示，衷心感謝中國在意大利抗疫最困難之際第一時間提供抗疫物資
並派醫療專家赴意，意中友誼在共同抗疫中進一步鞏固。認為中國對世界未來的發展不可或缺。
意大利在七國集團中率先同中方簽署共建「一帶一路」合作諒解備忘錄，支持共建「健康絲綢之
路」，正積極推進雙方重點合作項目。意方願同中方密切溝通，籌備好意中政府委員會聯席會議
和經濟合作混委會，積極參與第三屆中國國際進口博覽會，推動意中各領域合作取得更多成果。
（ａｃ）

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