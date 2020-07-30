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30/07/2020 10:58

【大灣區】東莞暫停全部濱海灣新區所有用地、建設審批

　　《經濟通通訊社３０日專訊》東莞市政府昨日（２９日）發布通知，暫停濱海灣新區範圍內
各單位和個人新建、改建和擴建任何建（構）築物行為，包括發文之日前已在虎門鎮、長安鎮取
得相關批準文書及報備的項目。該通告自發布至濱海灣新區土地整備工作結束期間有效。
　　通知明確指出，嚴禁任何單位和個人違法用地和違規建設。一經發現新增「兩違」行為，堅
決從嚴查處，落實「一案雙查」要求，同步追究自然資源、城管等部門相關責任人失職失察責任
。（ａｃ）

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