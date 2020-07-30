《輪證高清－孫明哲》愈來愈難找合適高槓桿騰訊購？為你拆解因由

《輪證高清》投資者在選擇窩輪的時候都會留意窩輪的槓桿，因為這是投資窩輪的初心，利

用窩輪的槓桿效應，擴大正股的變動，達到以小博大的效果。我們亦建議投資者多加留意窩輪的

敏感度，這原意跟槓桿相近，都是衡量窩輪如何反映正股變化的指標，只是比例改為以變動格數

作比較，這反而更適合短線或即市投資者去估計窩輪何時會跳動。

現時比較部分股份窩輪的槓桿，可能會發現槓桿不如以往的高，以騰訊認購證為例，以往貼

價至輕微價外證都能提供超過１０倍的實際槓桿，但現在的可能只有６至７倍實際槓桿，主要原

因是騰訊股價近月上升，原本在市場上的產品都變得價內，發行商都新發行新產品滿足市場需要

，但新產品的年期最少要６個月，比起以往供選擇的產品較長，所以在同樣是貼價至輕微價外證

，年期較長令槓桿降低，令產品變得沒以往吸引。

另外，產品的面值亦是投資者會注意的地方，因為會直接影響到投資成本，亦會影響產品的

敏感度。在不同面值區域的產品會有不同的上落價位，例如０﹒２５元以下的產品最低上落價位

是０﹒００１元，而０﹒２５至０﹒５元之間產品的最低上落價位為０﹒００５元，足足是

０﹒２５元以下產品的５倍，因此０﹒２５元以下的窩輪會較受投資者歡迎。再以騰訊認購證為

例，以往貼價至輕微價外證之中，低面值、具敏感度的選擇眾多，但現在可能會發現要選擇較價

外的行使價才會低面值證，這除了因為上述年期較長以外，正股價格上升導致窩輪面值價格上升

亦是另一個原因。

市場缺乏０﹒２５元以下產品這情況其實已經比以往改善了，因為港交所容許更多不同的換

股比率，發行商在設計產品時有更多彈性，審視市況及投資者需要之後，盡力設計出符合市況及

需求的產品以滿足市場的需要。但投資者在選擇產品時仍要從多方面出發，切忌以單一指標挑選

窩輪，如單單留意窩輪的槓桿，應該多方面配合，留意槓桿之餘配合敏感度、街貨等其他數據。

投資者可利用發行商網站上認股證搜尋器（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒

ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇｉ╱ｗａｒｒａｎｔ╱ｗａｒｒａｎｔ＿ｓｅａｒｃｈ﹒ｃｇｉ）的篩選功

能，配合最近新增的敏感度數據參考，再挑選合適條款（即行使價、到期日、街貨等），從中尋

找槓桿突出的產品提升投資效益。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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