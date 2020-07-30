【大灣區】廣州：下半年爭取設立市內免稅店，撐汽車、家電消費

《經濟通通訊社３０日專訊》廣州市第十五屆人民代表大會常務委員會舉行第三十九次會議

。會上，廣州市發改委會副主任陳澤鵬向市人大常委會報告２０２０年上半年國民經濟和社會發

展計劃執行情況以及下半年工作重點。下半年，廣州將積極推動天河路商圈建設「國際消費城市

示範區」，爭取設立市內免稅店。此外，搭建都市消費工業「新品、名品、優品」發布平台，支

持汽車、家電等大宗消費。（ａｃ）

