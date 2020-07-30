【大灣區】廣州：下半年爭取設立市內免稅店，撐汽車、家電消費

《經濟通通訊社３０日專訊》廣州市第十五屆人民代表大會常務委員會舉行第三十九次會議
。會上，廣州市發改委會副主任陳澤鵬向市人大常委會報告２０２０年上半年國民經濟和社會發
展計劃執行情況以及下半年工作重點。下半年，廣州將積極推動天河路商圈建設「國際消費城市
示範區」，爭取設立市內免稅店。此外，搭建都市消費工業「新品、名品、優品」發布平台，支
持汽車、家電等大宗消費。（ａｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS30/07/2020
【FOCUS】FED VS Virus 鮑叔聞不平等耍太極
|開市Good Morning30/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊560元有阻力
|財經熱話30/07/2020
《經濟不停學》反向ETF？乜嚟㗎？
|中國故事29/07/2020
《神州經脈》內地新增確診破百 外資助力A場振奮 成交重返萬億
|財經熱話29/07/2020
任志剛：美國或於未來數月公布制裁名單 料對港金融體系無影響
|財經熱話29/07/2020
【醫藥抽水潮】一個月6隻生科醫藥股配股 哪些股份最要提防？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰