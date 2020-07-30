【大國博弈】國防部：組織新型戰機在南海開展高強度訓練

《經濟通通訊社３０日專訊》國防新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強表示，近期南部
戰區海軍航空兵組織轟－６Ｇ、轟－６Ｊ等新型戰機在南海有關海域開展晝夜間高強度訓練，完
成了晝夜間起降、遠程奔襲、對海面目標攻擊等訓練科目，達到了預期效果。
任國強稱，此次訓練是年度計劃內的例行性安排，有助於提高飛行員的技戰術水平和部隊全
天候作戰能力。（ｅｙ）
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