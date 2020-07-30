【汛情告急】國家防汛應急響應降至三級，惟北方防汛進入關鍵期

《經濟通通訊社３０日專訊》據應急管理部，今天，長江、淮河、太湖主要控制站全部退至

保證水位以下，且仍在回落，主要防洪工程未發現重大險情。國家防總決定將防汛Ⅱ級應急響應

調整至Ⅲ級。當前，北方防汛進入關鍵期，國家防總要求南方地區繼續緊繃防汛安全的弦，北方

地區切實做好各項準備，確保有力有序應對。（ｗｌ）

